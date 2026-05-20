Bahnverkehr in Stuttgart ICE-Sprinter Stuttgart–Berlin fährt weiter
Die DB gibt Entwarnung: Der Ende 2025 gestartete und zwischenzeitlich vom Aus bedrohte ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin bleibt auch im zweiten Halbjahr 2026 im Fahrplan.
Die DB gibt Entwarnung: Der Ende 2025 gestartete und zwischenzeitlich vom Aus bedrohte ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin bleibt auch im zweiten Halbjahr 2026 im Fahrplan.
Der erst im Dezember 2025 eingeführte ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin kann auch im zweiten Halbjahr 2026 weiter verkehren. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Anfrage mit. Damit zeichnet sich eine Kehrtwende ab, nachdem die Verbindung wegen geplanter Bauarbeiten im Großraum Berlin zuletzt auf der Kippe gestanden hatte.