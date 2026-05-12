Bahnverkehr in Stuttgart Ohne Umstieg mit dem ICE zum Flughafen München?
Was von Stuttgart aus zum Frankfurter Flughafen längst Alltag ist, könnte es bald auch Richtung München geben: die umsteigefreie Anreise mit dem Zug zum Flug.
Was von Stuttgart aus zum Frankfurter Flughafen längst Alltag ist, könnte es bald auch Richtung München geben: die umsteigefreie Anreise mit dem Zug zum Flug.
Der nach Passagierzahlen zweitgrößte deutsche Flughafen ist jener im Erdinger Moos nördlich von München. Reisende aus Stuttgart, die dort ins Flugzeug steigen wollen und bei der Anreise auf die Bahn setzen, müssen bislang am Münchner Hauptbahnhof in die S-Bahn umsteigen. Bis zu den Terminals dauert die Fahrt aus der City der bayrischen Landeshauptstadt rund 40 Minuten. Zumindest der Umstieg könnte noch in diesem Jahr wegfallen.