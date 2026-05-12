 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ohne Umstieg mit dem ICE zum Flughafen München?

Bahnverkehr in Stuttgart Ohne Umstieg mit dem ICE zum Flughafen München?

Was von Stuttgart aus zum Frankfurter Flughafen längst Alltag ist, könnte es bald auch Richtung München geben: die umsteigefreie Anreise mit dem Zug zum Flug.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Der nach Passagierzahlen zweitgrößte deutsche Flughafen ist jener im Erdinger Moos nördlich von München. Reisende aus Stuttgart, die dort ins Flugzeug steigen wollen und bei der Anreise auf die Bahn setzen, müssen bislang am Münchner Hauptbahnhof in die S-Bahn umsteigen. Bis zu den Terminals dauert die Fahrt aus der City der bayrischen Landeshauptstadt rund 40 Minuten. Zumindest der Umstieg könnte noch in diesem Jahr wegfallen.

 

Nach in Bahnkreisen kursierenden Gerüchten soll die zweistündlich in Stuttgart haltende ICE-Linie 60, die in Karlsruhe startet, über den Münchner Hauptbahnhof hinaus bis zum Franz-Josef-Strauß-Airport verlängert werden. Eine Bahnsprecherin will das noch nicht bestätigen. „In Bezug auf aktuelle Gerüchte zu einer ICE-Anbindung des Münchener Flughafens gilt: Neue Angebote kommunizieren wir grundsätzlich erst, wenn sämtliche für die Betriebsaufnahme erforderlichen Schritte erfolgreich abgeschlossen sind“, sagt sie.

Unsere Empfehlung für Sie

Bahnverkehr in Stuttgart: Rollt der ICE-Sprinter Stuttgart-Berlin aufs Abstellgleis?

Bahnverkehr in Stuttgart Rollt der ICE-Sprinter Stuttgart-Berlin aufs Abstellgleis?

Der erst im Dezember gestartete ICE-Sprinter von Stuttgart nach Berlin steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Bahn verweist auf Baustellen im Knoten Berlin.

Für den Flughafen Stuttgart käme die neue Direktverbindung auf der Schiene in einer Zeit, in der ohnehin die Zubringerverkehre zu den großen Drehkreuzen neu geordnet werden. So fallen die innerdeutschen Flüge von Stuttgart nach Frankfurt weg, stattdessen kehrt die Lufthansa-Verbindung nach München zurück. Wenn nun parallel eine direkte ICE-Verbindung bis unter die Terminals des Münchner Flughafens entsteht, dürfte dies die Attraktivität des Drehkreuzes zusätzlich steigern – und den Wettbewerb um Passagiere verschärfen.

Und auch ein bisher weniger im Fokus stehender Flughafen ist nun für Reisende aus der Region Stuttgart besser zu erreichen. Das neue Angebot richtet sich an Reisende, die für günstigere Angebote längere Anfahrten in Kauf nehmen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neues Shuttlebus-Angebot vorgestellt, das Fluggäste in rund zwei Stunden von Stuttgart nach Memmingen zu dem vor allem bei Billigfluglinien beliebten Allgäu-Airport bringen soll.

Weitere Themen

Musikkassetten im Auto: Hits am laufenden Band

Musikkassetten im Auto Hits am laufenden Band

Kolumnist KNITZ über ein fast vergessenes Medium, dessen Wiederentdeckung so manche Erkenntnis zu Tage fördert.
Von KNITZ

Bahnverkehr in Stuttgart Ohne Umstieg mit dem ICE zum Flughafen München?

Was von Stuttgart aus zum Frankfurter Flughafen längst Alltag ist, könnte es bald auch Richtung München geben: die umsteigefreie Anreise mit dem Zug zum Flug.
Von Christian Milankovic
Ungewöhnlicher Bau in Stuttgart: „Fünf Führungen pro Woche“ - Neugier auf experimentelles Architektenhaus

Ungewöhnlicher Bau in Stuttgart „Fünf Führungen pro Woche“ - Neugier auf experimentelles Architektenhaus

Das Stuttgarter Weissenhof.Forum setzt Maßstäbe. Für die pünktliche Eröffnung wird im Zweischichtbetrieb geschafft. Was ist besonders am Architektur-Hotspot? Besuch auf der Baustelle.
Von Nicole Golombek
Friedrichsbau Varieté: Aus dem Gefängnis gezaubert

Friedrichsbau Varieté Aus dem Gefängnis gezaubert

Winston Fuenmayor kommt aus Venezuala. Was er dort erlebt hat, hat er in eine Nummer gepackt, die ihn aus der Armut geholt und nach Deutschland gebracht hat.
Von Frank Rothfuß
Ehe-Aus mit 30: „Scheidung machte mich stärker“

Jung verheiratet in Stuttgart Ehe-Aus mit 30: „Scheidung machte mich stärker“

Wie fühlt es sich an, geschieden zu sein, während die meisten noch nicht einmal Ja gesagt haben? Wir haben junge Stuttgarter:innen gefragt, warum ihre Ehen so schnell zerbrochen sind. [Plus-Archiv]
Von Carina Kriebernig
Banden in der Region Stuttgart: Die Chronologie der Schüsse-Serie

Banden in der Region Stuttgart Die Chronologie der Schüsse-Serie

Schüsse auf offener Straße und ein Handgranatenangriff auf einem Friedhof halten die Region Stuttgart seit dem Sommer 2022 in Atem. Eine Übersicht.
Von Carmen Heusinger von Waldegge, Wolf-Dieter Obst, Christine Bilger, Jan Georg Plavec und Felix Frey
Eigene Dienststelle gegründet: 10 000 Ausländer warten in Stuttgart auf Einbürgerung

Eigene Dienststelle gegründet 10 000 Ausländer warten in Stuttgart auf Einbürgerung

Die Stadt Stuttgart reagiert auf die Kritik an der langen Bearbeitungszeit von durchschnittlich 21 Monaten. Vor allem Flüchtlinge wollen Deutsche werden.
Von Jörg Nauke
Prozess in Stuttgart-Stammheim: Zuschauer applaudieren und jubeln – Richterin lässt Saal räumen

Prozess in Stuttgart-Stammheim Zuschauer applaudieren und jubeln – Richterin lässt Saal räumen

Die Verhandlung in Stammheim wird zur Show: Stundenlang streiten Verteidigung und Gericht um die Sitzordnung. Nachdem das Publikum johlt und jubelt, schmeißt die Richterin es raus.
Hauptbahnhof Stuttgart: Nächster Halt: Gleis 16 - Bundespolizeirevier zieht um

Hauptbahnhof Stuttgart Nächster Halt: Gleis 16 - Bundespolizeirevier zieht um

Die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof verlegt ihr Revier näher ans Bahnhofsgebäude. Aber auch das ist nur eine Zwischenlösung.
Von Wolf-Dieter Obst
Stuttgarter Prüfkonzern: Dekra ruft mobile TÜV-Station für Spaniens Landwirte ins Leben

Stuttgarter Prüfkonzern Dekra ruft mobile TÜV-Station für Spaniens Landwirte ins Leben

Der Stuttgarter Konzern Dekra steigt in Spanien groß ins Geschäft mit Fahrzeugprüfungen ein. Das ist nur ein Teil einer langjährigen Expansionsstrategie des Unternehmens.
Von Janina Link
Weitere Artikel zu Stuttgart München ICE Deutsche Bahn Flughafen München Flughafen Frankfurt Hauptbahnhof Stuttgart
 
 