Von Freitag an ist die Strecke der Panoramabahn in Stuttgart für vier Wochen dicht. Fern- und Regionalzüge enden in Vaihingen, die S1 fährt seltener. Was Reisende jetzt wissen müssen.
23.04.2026 - 17:30 Uhr
Auf Fahrgäste der Bahn kommen in Stuttgart kurzfristig weitere Einschränkungen zu. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag bekannt gab, sperrt sie die Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen für vier Wochen. Die Unterbrechung wird bereits in der Nacht auf Freitag eingerichtet. Betroffen sind Züge des Fern- und Regionalverkehrs, aber auch die S-Bahnen der Linie S1.