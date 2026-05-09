Bahnverkehr in Stuttgart Rollt der ICE-Sprinter Stuttgart-Berlin aufs Abstellgleis?
Der erst im Dezember gestartete ICE-Sprinter von Stuttgart nach Berlin steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Bahn verweist auf Baustellen im Knoten Berlin.
Der erst im Dezember gestartete ICE-Sprinter von Stuttgart nach Berlin steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Bahn verweist auf Baustellen im Knoten Berlin.
Der erst seit dem vergangenen Dezember verkehrende ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin steht womöglich schon wieder vor dem Aus. In den Auskunftsmedien der Deutschen Bahn ist die schnelle Direktverbindung aus der Landes- in die Bundeshauptstadt für die Zeit nach dem Kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni derzeit nicht mehr zu finden. Die Bahn bestätigt, dass die Zukunft des Angebots geprüft wird.