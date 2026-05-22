Deutschland steht ein sommerliches Wochenende bevor. Kann man auf dem Balkon grillen?
22.05.2026 - 13:53 Uhr
Ein allgemeines gesetzliches Verbot für das Grillen auf dem Balkon gibt es nicht. Trotzdem darf nicht automatisch jeder Mieter den Grill anwerfen. Entscheidend ist zuerst, was im Mietvertrag und in der Hausordnung steht. Ist dort ausdrücklich geregelt, dass auf dem Balkon nicht gegrillt werden darf, müssen sich Mieter daran halten. Das gilt je nach Formulierung auch für Elektro- oder Gasgrills. Wer trotz eines wirksamen Verbots grillt, riskiert zunächst eine Abmahnung. Bei wiederholten Verstößen kann im Extremfall sogar eine Kündigung drohen.