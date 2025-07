Der Prozess um Querdenken-Gründer Michael Ballweg befindet sich auf der Zielgeraden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine hohe Haftstrafe.

Eberhard Wein 22.07.2025 - 13:04 Uhr

Für den vorletzten Verhandlungstag hat Querdenken-Gründer Michael Ballweg das neueste T-Shirt aus der Querdenken-Edition angezogen. „Rebell“ steht darauf geschrieben. Der Merchandise-Vertrieb läuft also noch. Es könnte wie ein Beleg dafür dienen, wovon die Staatsanwaltschaft an diesem Tag noch einmal die Wirtschaftskammer des Landgerichts überzeugen möchte: Dass Querdenken711 eben nicht nur eine Protestbewegung gegen die damaligen Corona-Maßnahmen gewesen ist, sondern vor allem ein Wirtschaftsbetrieb, der Ballweg „immense Summen“ eingebracht habe. Während die Verteidigung auf Freispruch am Nachmittag auf Freispruch plädieren wird, fordert die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Betrugs und Steuerhinterziehung drei Jahre Haft.