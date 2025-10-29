Barclay James Harvest So war’s bei Barclay James Harvest im Theaterhaus Stuttgart
Die Prog-Rock-Band-Legende Barclay James Harvest featuring Les Holroyd hat im Theaterhaus ein umjubeltes Konzert gespielt – trotz stimmlicher Probleme des Frontmanns.
Mit 77 Jahren genießen die meisten ihren Ruhestand, nicht so Les Holroyd, Mitgründer, Sänger und Bassist der legendären britischen Prog-Rock-Band Barcley James Harvest. 1967 in Manchester gegründet, zerbrach die Ursprungsbesetzung 1998 in zwei Einzelprojekte. Unter dem Titel Barclay James Harvest featuring Les Holroyd tourt die Gruppe bis heute, wenngleich der Frontmann Holroyd einzig verbliebenes Ursprungsmitglied ist, seit der Drummer Mel Pritchard 2004 verstarb.