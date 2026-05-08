Barock Volleys MTV Ludwigsburg Roosa Koskelo wird erste Teammanagerin
Der ambitionierte Männer-Bundesligist geht den nächsten Entwicklungsschritt und schafft eine Vollzeitstelle in der Organisation: Aus Stuttgart kommt eine Volleyball-Legende.
Der ambitionierte Männer-Bundesligist geht den nächsten Entwicklungsschritt und schafft eine Vollzeitstelle in der Organisation: Aus Stuttgart kommt eine Volleyball-Legende.
An der Rückwand der Scharrena hängt ein orangefarbenes Banner mit ihrem Namen und der Nummer „1“. Es dokumentiert den Legendenstatus, den Roosa Koskelo (34) bei Allianz MTV Stuttgart genießt. Sieben Jahre lang trug die Libera das Trikot des Bundesligisten, mit dem sie acht Titel (4x Meister, 2x Pokal, 2x Supercup) gewann und dessen Kapitänin sie war, ehe sie 2025 ihre Karriere beenden musste, weil das Knie nicht mehr mitspielte. Nun kehrt die Finnin zurück in den Volleyballsport – allerdings nicht bei Allianz MTV Stuttgart, sondern ein paar Kilometer weiter nördlich.