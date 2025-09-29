Der Bartclub „Belle Moustache“ aus LE hat jüngst an den Bart-Europameisterschaften teilgenommen und kam mit vier Titeln wieder heim.

Die schönsten Bärte von den Fildern kommen aus Leinfelden-Echterdingen, das ist bekannt: Der Bartclub „Belle Moustache“ ist seit Jahren aktiv bei verschiedenen Meisterschaften in Sachen Bart. Bei den jüngsten Europameisterschaften im österreichischen Leogang waren die Mitglieder des Bartclubs ebenfalls wieder erfolgreich – gleich vier von ihnen holten EM-Titel:

Club-Präsident Jürgen Burkhardt wurde Europameister im Backenbart Freistil – nachdem er in dieser Kategorie bereits den WM-Titel 2025 geholt hatte. Bernd Hildebrandt aus Reutlingen gewann in der Kategorie Schnauzbart Englisch. Ebenfalls Europameister wurden Norbert Topf (Lilienfeld/Österreich) in der Kategorie Kinnbart Freistil und Marc Bereiter (Gaißau/Österreich) in der Klasse Vollbart Naturale.

Dritte Plätze gab es auch einige: Josef Smirmaul aus Leinfelden-Echterdingen in der Klasse Schnauzbart Englisch, Gustav Klammer bei den Kaiserlichen Schnauzbärten, Stefan Hofmeister bei Vollbart Garibaldi sowie bei den Dali-Schnauzbärten Sepp Zeiler. In dieser Kategorie wurde Manfred Müller aus Berglen Vize-Europameister. Gustav Klammers Sohn Stefan nahm zum ersten Mal teil und wurde auf Anhieb Vize-Europameister bei den Vollbärten im Barber Style.

Alle Teilnehmer des Bartclubs Belle Moustache bei den Europameisterschaften. Foto: Belle Moustache

Wer einige der Gewinner und vor allem ihre Bärte in Aktion sehen möchte, kann sich bereits jetzt das Krautfest in Leinfelden-Echterdingen vormerken: Am 18. Oktober organisiert der Bartclub für Hobby-Bartträger einen Jedermann-Bartwettbewerb auf der Showbühne in Leinfelden. Außerdem organisiert „Belle Moustache“ jedes Jahr die Spitzkraut Classics beim Krautfest, bei dem historische Fahrzeuge auf Korsofahrt durch Leinfelden gehen. Am 19. Oktober um 12 Uhr geht’s los. Beim Spitzkrautstemmen am Neuen Markt in Leinfelden sind die Bartträger am Sonntagnachmittag ebenfalls dabei.