Der Bartclub „Belle Moustache“ aus LE hat jüngst an den Bart-Europameisterschaften teilgenommen und kam mit vier Titeln wieder heim.
29.09.2025 - 18:00 Uhr
Die schönsten Bärte von den Fildern kommen aus Leinfelden-Echterdingen, das ist bekannt: Der Bartclub „Belle Moustache“ ist seit Jahren aktiv bei verschiedenen Meisterschaften in Sachen Bart. Bei den jüngsten Europameisterschaften im österreichischen Leogang waren die Mitglieder des Bartclubs ebenfalls wieder erfolgreich – gleich vier von ihnen holten EM-Titel: