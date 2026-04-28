Basketball BBW-Pokal TSV Malmsheim verliert in beiden Pokalen
Die Männer und Frauen des TSV Malmsheim scheitern in den Halbfinalspielen des BBW-Pokal. Grund zur Freude haben die Frauen aber trotzdem.
Die Männer und Frauen des TSV Malmsheim scheitern in den Halbfinalspielen des BBW-Pokal. Grund zur Freude haben die Frauen aber trotzdem.
Der TSV Malmsheim trat am Samstag mit seinen Basketball-Mannschaften in den Endrunden um den BBW-Pokal an. Im Halbfinale der Männer unterlag der TSV gegen den Regionalliga-Aufsteiger und späteren Pokalsieger PKF Titans Stuttgart knapp mit 68:75. Ein Spiel um Platz drei wurde nicht gespielt. Die Malmsheimer mussten bei ihrem Auftritt auf Trainer Manuel Martinez verzichten, für den Co-Trainer Alexander Stass übernahm.