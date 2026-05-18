Basketball Bezirkspokal Der Pokalsieg als Trostpreis für den TSV Malmsheim
Nach harten Wochen steht am Ende der Saison doch noch ein versöhnliches Ende für die Basketballer aus Malmsheim. Zwei emotional bedeutende Siege ebnen den Weg zum Titel.
Nach harten Wochen steht am Ende der Saison doch noch ein versöhnliches Ende für die Basketballer aus Malmsheim. Zwei emotional bedeutende Siege ebnen den Weg zum Titel.
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ Dieser Satz wird oft John Lennon zugeschrieben, er stammt jedoch vom brasilianischen Autor Fernando Sabino. So oder so, für die Basketballer des TSV Malmsheim beschreibt dieses Zitat die abgelaufene Saison sehr passend. Nach Platz zwei in der Landesliga, dem Aus im BBW-Pokal sowie dem schmerzhaften Scheitern in der Relegation zur Oberliga fand die Saison mit dem Gewinn des Bezirkspokals doch noch einen versöhnlichen Abschluss, Malmsheim schlug im Finale den TV Nellingen mit 78:72 .