Ludwigsburgs Basketballer haben gegen Oldenburg den dritten Sieg nacheinander gefeiert, getreu dem Motto: Nicht schön, aber erfolgreich.
08.11.2025 - 22:55 Uhr
Spielmacher ist eine wichtige Funktion im Basketball, letztendlich sogar die Schlüsselrolle. Nicht zuletzt deshalb haben die MHP Riesen auf dieser Position vor einer Woche mit dem Letten Toms Skuja nochmals nachgelegt. Und was passiert am Samstag beim 65:59 (34:33) in der Bundesliga gegen die Ewe Baskets Oldenburg? Die Ludwigsburger haben just da Probleme.