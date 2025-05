Die Ludwigsburger Mannschaft wird im Sommer wieder einen gewissen Umbruch erleben, doch es gibt auch einige feste Größen – wie Johannes Patrick.

Joachim Klumpp 13.05.2025 - 09:10 Uhr

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben ihren obligatorischen Saisonabschluss am Montagabend erstmals im zentralen Franck-Areal abgehalten, wo über den Sommer regelmäßig kleinere Events stattfinden sollen. Den Auftakt machte gewissermaßen noch einmal die komplette Riesen-Mannschaft, die es in dieser Form nicht mehr geben wird. Dennoch hob der Vorsitzende Alexander Reil den versöhnlichen Abschluss der vergangenen Spiele hervor, auch wenn es ganz knapp nicht mehr für die Play-ins gereicht hat, sonst hätte ja an diesem Dienstag noch ein Pflichtspiel auf dem Programm gestanden. „Es war nicht alles schlecht“, sagte Reil. Dennoch wird sich die Mannschaft in alle Winde zerstreuen, auch wenn der Basketball-Chef durchblicken lässt, mit dem einen oder anderen Ausländer eventuell verlängern zu wollen: „Aber sicher mit maximal zwei.“