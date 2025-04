Zunächst die gute Nachricht: Vor dem Spiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag gegen Alba Berlin hat Ludwigsburgs Kapitän Yorman Polas Bartolo seinen Vertrag bei den MHP Riesen bereits um ein Jahr (plus Option für ein weiteres) verlängert. Mit den Worten: „Ich verspreche, weiterhin mein Bestes zu geben.“

Das allerdings hat dann am Sonntag gegen den Ex-Meister nicht gereicht, obwohl Bartolo mit 13 Punkten bester Werfer des Spiels war. Die Ludwigsburger Mannschaft war bei der 63:79-Niederlage letztendlich vor allem wegen des schwachen zweiten Viertel (7:29) chancenlos – und so schwinden auch immer mehr die Chancen, sich in dieser Saison noch für die Play-offs zu qualifizieren oder zumindest einmal für die Hoffnungsrunde, für die Platz zehn reichen würde.

Darum kämpfen aber eben auch die Berliner in einer bisher schwachen Saison, doch die „Albatrosse“ scheinen rechtzeitig in Schwung zu kommen, während bei den Riesen so langsam die Kräfte schwinden. Sie spielen nur mit fünf (statt sechs) Ausländern, zudem fehlt weiterhin Spielmacher Johannes Patrick mit einer Ellbogenverletzung – im schlimmsten Fall ist für ihn die Saison beendet. Für den Rest der Mannschaft geht es auf jeden Fall am Ostersamstag weiter, dann beim Schlusslicht BG Göttingen – und vielleicht auch wieder mal mit einem Sieg?

Neben Bartolo haben übrigens fünf weitere Spieler bereits einen Vertrag für die nächste Saison, als da wären Jonas Wohlfarth-Bottermann und, Brandon Tischler, Julis Baumer, Simon Feneberg und Lenny Anigbata.