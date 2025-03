Was für ein verrücktes Spiel! Ludwigsburgs Basketballer liegen in Vechta schon mit 21 Punkten zurück – und gewinnen noch.

Joachim Klumpp 29.03.2025 - 01:46 Uhr

Lars Masells Erfolgsgeschichte musste am Freitagabend nicht neu geschrieben werden – aber dafür die des Basketball-Bundesligaspiels bei Rasta Vechta. Nachdem der Co-Trainer als Krankheitsvertretung seines inzwischen freigestellten Chefs John Patrick in dieser Saison schon dreimal in der Liga gewonnen hatte, gelang ihm dieses Kunststück nun auch bei seinem offiziellen Debüt als Chef mit dem 70:64 (26:46).