Ludwigsburgs Basketballer starten mit einer Niederlage in Oldenburg ins neue Jahr, weil sie in der Offensive einfach lange Zeit nicht stattfinden.

Joachim Klumpp 05.01.2025 - 20:35 Uhr

Im Fernsehen hat zu Silvester die Frage „the same procedure as every year“ in Dinner for One schon Kultcharakter. Bei den Bundesliga-Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg könnte es diese Saison im übertragenen Sinne heißen: Das gleiche Prozedere in jedem Spiel. Einer ordentlichen Defensive steht eine katastrophale Offensive gegenüber – weshalb die Mannschaft das erste Spiel im neuen Jahr am Sonntagabend auch mit 64:70 (31:36) bei den Ewe Baskets Oldenburg verlor.