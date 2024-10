Ludwigsburgs Basketballer haben bei ihrem Angstgegner in Bonn gewonnen – und das obwohl ihr Trainer ebenso gefehlt hat wie der Kapitän. Was war da los?

Joachim Klumpp 28.10.2024 - 22:29 Uhr

Die Partie des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg am Montagabend in Bonn stand unter keinen guten Vorzeichen – vorsichtig ausgedrückt. Trainer John Patrick krank zu Hause genau wie Sohnemann Jacob Patrick und Kapitän Yorman Polas Bartolo (Wadenprobleme), der sich zuletzt so einige Scharmützel an früherer Wirkungsstätte geliefert hatte. Fehlende Brisanz? Von wegen! Die Ludwigsburger beendeten ausgerechnet jetzt die Serie von zuletzt zehn Niederlagen beim Angstgegner mit einem 89:79 (46:34).