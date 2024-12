Ludwigsburgs Basketballer sind auch von Frankfurt nicht zu knacken – und bekommen ein Lob vom Gegner.

Joachim Klumpp 26.12.2024 - 20:24 Uhr

Frankfurts Trainer Denis Wucherer hatte vor der Basketball-Bundesligapartie bei den MHP Riesen Ludwigsburg respektvoll gesagt: „Defensiv wurde Ludwigsburg oft kopiert, aber nie erreicht.“ Am Donnerstagabend durfte er sich bestätigt fühlen beim deutlichen 61:82 (26:42). Damit unterstrichen die Riesen ihre Führungsrolle in der Defensive bei den am wenigsten kassierten Punkten (71 im Schnitt). „Das ist die mit Abstand physischste Mannschaft der Liga. Wir waren überhaupt nicht in der Lage, uns dagegen zu wehren“, sagte Wucherer, „dazu haben wir nicht das Spielermaterial.“