Ludwigsburgs Basketballer kassieren die dritte Niederlage nacheinander – was nicht nur den Trainer frustriert.

In der kürzlich von der Basketball Bundesliga (BBL) veröffentlichten Etat-Tabelle liegen die MHP Riesen Ludwigsburg (5,74 Millionen Euro) sowie Rasta Vechta (5,68) nahezu gleichauf. Beim direkten Aufeinandertreffen am Montagabend ging es sportlich auf dem Parkett ähnlich eng zu – mit dem besseren Ende für Vechta beim 86:80 (34:46), der dritten Niederlage der Riesen nacheinander. Vechtas Trainer Christian Held sagte: „Wir haben in der zweiten Hälfte nur 34 Punkte zugelassen, das war entscheidend.“

Die Begegnung vor den 4000 Zuschauern (ausverkauft) hatte den Charakter eines 3x3-Spiels, mit den Ludwigsburger Protagonisten Tray Buchanan (23 Punkte), Elijah Hughes (21) und Yorman Polas Bartolo (10) sowie bei Vechta Tevin Brown (30), Alonzo Verge (18) und Philipp Herkenhoff (13).

Weiter geht es im Weihnachtsstress bereits an diesem Samstag (20 Uhr) gegen Aufsteiger Jena – wenn die MHP-Arena erneut voll sein wird. Aber auch mal wieder das Punktekonto der Riesen? Riipinen: „Es ist meine Verantwortung, die Mannschaft besser vorzubereiten. Ich glaube an die Spieler.“