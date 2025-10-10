Peinlicher Auftritt der Ludwigsburger Basketballer, die in Chemnitz mit 88:111 verlieren. Es gibt noch viel zu tun – vor allem in der Defensive.
10.10.2025 - 23:04 Uhr
Der Spielplan in der Basketball-Bundesliga ist kein Wunschkonzert. Das war auch Trainer Mikko Riipinen von den MHP Riesen Ludwigsburg vor der Auswärtshürde bei den Niners Chemnitz bewusst: „Wir müssen unser bestes Spiel der Saison zeigen, wenn wir mithalten wollen.“ Der Schuss allerdings ging nach hinten los, die Riesen standen auf verlorenem Posten – und verloren klar mit 88:111 (34:54).