Ludwigsburgs Basketballer haben gegen Bonn unglücklich verloren, wobei sich die Fehler wie ein roter Faden durch die Saison ziehen.
Eines muss man den MHP Riesen Ludwigsburg lassen: Langweilig wird es nicht bei den Heimspielen des Basketball-Bundesligisten, sodass die 4000 Zuschauer in der zum siebten Mal nacheinander ausverkauften Arena zumindest in diesem Punkt auf ihre Kosten kommen. Am Samstag trudelte der letzte Wurf von Elijah Hughes wieder aus dem Ring und besiegelte somit das bittere 85:86 gegen die Telekom Baskets Bonn, die vierte Heimniederlage, wobei keine mit mehr als sechs Punkten Differenz ausfiel.