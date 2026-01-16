Ludwigsburgs Basketballer empfangen an diesem Samstag die Bonner – vielleicht schon mit einem weiteren Neuzugang.

Sport: Joachim Klumpp (ump)

Für Partie der MHP Riesen Ludwigsburg an diesem Samstag (18.30 Uhr) sind nur wenige Restkarten übrig, für einen Überraschungsgast allerdings wäre auf jeden Fall noch ein Platz frei – auf der Bank. Der Basketball-Bundesligist ist nach der Verletzung Keeshawn Kellmans nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Gavin Schilling verpflichtet. Der 30-Jährige gebürtige Münchner hat in dieser Saison bisher aushilfsweis beim Rivalen Chemnitz 99ers agiert, war zuletzt aber vereinslos, sodass die Riesen zuschlagen konnten. Der Ex-Nationalspieler (neun Länderspiele) kann die großen Positionen begleiten und auf viel Erfahrung blicken. Die hat Schilling in der Bundesliga in Ulm, Braunschweig oder bei der Münchner Bayern gesammelt, dazu kamen Auslandsstationen in Limoges (Frankreich), Pesaro (Italien) sowie Konyaspor (Türkei).

 

Unsere Empfehlung für Sie

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg: Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Nach einer Dekade unter John Patrick starten Ludwigsburgs Basketballer in eine neue Ära mit dem Schweden Mikko Riipinen. Der ist erst 38, hat aber klare Vorstellungen.

Jetzt also die Riesen – schon am Samstag? Das bleibt abzuwarten, wie auch der Medizincheck verläuft, spätestens in einer Woche gegen Braunschweig soll aber das Heim-Debüt erfolgen. Unabhängig von Schillings Einsatz, sagt Trainer Mikko Riipinen zur bevorstehenden Aufgabe gegen die Telekom Baskets aus Bonn: „Für uns wird es wieder wichtig sein, eine gute Teamverteidigung zu spielen. Im Angriff müssen wir aggressiv sein und den Ball mit guten Pässen bewegen. Zudem ist es natürlich wichtig, dass wir mit viel Energie zu Hause vor unseren Fans, die uns in jeder Sekunde dieser Saison großartig unterstützen, spielen.“

Bei allem Respekt vor den Riesen-Zuschauern, in diesem Punkte hat der Gegner schon mal die Nase vorne. Die Bonner stellten im Dezember (in Köln) mit 18 713 Besuchern einen neuen Rekord in der Bundesliga auf.