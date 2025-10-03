Matchwinner war erneut Stefan Smith, der im Pokal 35 Punkte erzielte. Der Spielmacher markierte am Freitag 28 Punkten, alleine 24 davon bereits vor der Pause – das war der Grundstein zum Erfolg. Insgesamt setzte die Mannschaft die Vorgaben des Trainer Mikko Riipinen um, der gefordert hatte: „Wir müssen aggressiv in der Offensive und intensiv in der Defensive spielen.“ Auch wenn die Abwehrarbeit im letzten Viertel etwas zu wünschen übrig ließ und insgesamt 24 Ballverluste deutlich zu viel sind, stimmt der Auftakt optimistisch. Riipinen: „Natürlich müssen wir noch an einigen Dingen arbeiten, aber ich denke, wir haben wie auch Frankfurt einen Schritt nach vorne gemacht.“ Zumal Booker Coplin als sechster Ausländer nach langer Verletzungspause vor 4560 Zuschauern an alter Wirkungsstätte nur knapp drei Minuten auflief.