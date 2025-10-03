Ludwigsburgs Basketballer haben in der Liga in Frankfurt dort weitergemacht, wo sie im Pokal aufgehört haben – mit einem Sieg. Am Sonntag kommt Würzburg.

Sport: Joachim Klumpp (ump)

Spätstart – aber kein Fehlstart. Auf diesen Nenner lässt sich der aufgeschobene Saisonbeginn der MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga bringen, in der sie am Freitag mit 98:88 (51:39) gei den Skyliners Frankfurt gewannen. Also dort, wo sie schon in der vergangenen Woche in der ersten Pokal-Runde erfolgreich waren. Mit dem Unterschied, dass der Sieg diesmal noch deutlicher ausfiel, die Riesen lagen von der ersten Minute an in Führung, vor dem letzten Viertel sogar mit 20 Punkten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg: Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Nach einer Dekade unter John Patrick starten Ludwigsburgs Basketballer in eine neue Ära mit dem Schweden Mikko Riipinen. Der ist erst 38, hat aber klare Vorstellungen.

Matchwinner war erneut Stefan Smith, der im Pokal 35 Punkte erzielte. Der Spielmacher markierte am Freitag 28 Punkten, alleine 24 davon bereits vor der Pause – das war der Grundstein zum Erfolg. Insgesamt setzte die Mannschaft die Vorgaben des Trainer Mikko Riipinen um, der gefordert hatte: „Wir müssen aggressiv in der Offensive und intensiv in der Defensive spielen.“ Auch wenn die Abwehrarbeit im letzten Viertel etwas zu wünschen übrig ließ und insgesamt 24 Ballverluste deutlich zu viel sind, stimmt der Auftakt optimistisch. Riipinen: „Natürlich müssen wir noch an einigen Dingen arbeiten, aber ich denke, wir haben wie auch Frankfurt einen Schritt nach vorne gemacht.“ Zumal Booker Coplin als sechster Ausländer nach langer Verletzungspause vor 4560 Zuschauern an alter Wirkungsstätte nur knapp drei Minuten auflief.

Ob es am Sonntag für ihn nach zuletzt nur drei Trainingseinheiten schon mehr werden? Dann erwarten die Riesen um 18 Uhr die schon zweimal siegreichen Würzburg Baskets zum Heimspiel-Auftakt, für den es noch knapp 500 Karten gibt.