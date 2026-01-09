Ludwigsburgs Basketballer mussten im Training einen herben Rückschlag einstecken, ließen sich davon bei den Bamberg Baskets aber nicht beeindrucken.

Neues Jahr, neues Glück? Fast scheint es so bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Der Basketball-Bundesligist ließ dem Heimerfolg gegen Heidelberg am Freitagabend einen Auswärtssieg folgen mit 100:79 (50:42) bei den Bamberg Baskets, womit sich die Ludwigsburger erst einmal auf Platz sechs schoben. Es war sicher mit das beste Spiel der Saison, in dem die Riesen von Beginn an dominierten (24:7/7. Minute). Wobei Babacar Sane nach seiner Heidelberg-Gala erneut einen starken Auftritt (19 Punkte) hinlegte und nur von Tray Buchanan (24) übertroffen wurde. Bleib als einziges Manko weiter die extrem schwache Freiwurfquote von 58 Prozent.

 

Neues Jahr, neues Glück? Nicht ganz. Denn es gab schon vor dem Spiel einen Wermutstropfen. Center Keeshawn Kellman zog sich im Training eine Meniskusverletzung zu und muss operiert werden. „Er wird mehrere Spiele ausfallen, möglicherweise die ganze Saison“, sagte Trainer Mikko Riipinen, „aber wir müssen trotzdem im Moment präsent sein.“ Das war sein Team in Bamberg.