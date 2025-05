Ludwigsburgs Basketballer haben weiter die Chance auf die Play-ins. Danach sah es zur Pause gegen den Mitteldeutschen BC gar nicht aus.

Joachim Klumpp 07.05.2025 - 22:37 Uhr

Totgesagte leben länger. Als Justin Simon drei Minuten vor Schluss einen Dunk zum 72:66 ins Netz drückte, tobte die nicht ganz ausverkaufte Ludwigsburger Arena. Genau wie beim Spielende, als die MHP-Riesen in der Basketball-Bundesliga einen 85:76-Sieg gegen den Mitteldeutschen BC feierten und damit die Chancen auf die Play-ins wahrten. Wer hätte das vor vier Wochen noch gedacht, oder selbst beim 28:38 zur Pause, nachdem die Mannschaft in der ersten Hälfte eine schwache Leistung aufs Parkett gelegt hatte. Doch dann zeigten die Riesen vor den 3530 Zuschauern noch einmal Charakter mit ihrer dezimierten Mannschaft, von der Joel Scott (21 Punkte) am besten traf.