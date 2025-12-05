Ludwigsburgs Basketballer vermelden einen Zu- sowie Abgang. Für den vorerst verletzten Toms Skuja wurde Darnell Edge verpflichtet.
Eigentlich sollten bei den MHP Riesen Ludwigsburg Personalrochaden unter dem neuen Trainer Mikko Riipinen der Vergangenheit angehören. Doch erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. Denn der erst vor kurzem nachverpflichtete Toms Skuja ist beim Basketball-Bundesligisten schon wieder außen vor – zunächst einmal. Der Lette zog sich beim Abstecher zu seiner Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Training eine Verletzung zu und fällt vier Wochen aus. Das ist bitter, zumal in dieser Zeit in der Liga gleich sechs richtungsweisende Spiele anstehen. Soweit die schlechte Nachricht.