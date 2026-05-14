Basketball Die Riesen und ihr Saisonende mit offenen Fragen
Ludwigsburgs Bundesliga-Basketballer erreichen als Zehnter ihr Minimalziel, dennoch ist die Zukunft des Trainers ungeklärt.
Ludwigsburgs Bundesliga-Basketballer erreichen als Zehnter ihr Minimalziel, dennoch ist die Zukunft des Trainers ungeklärt.
Als die Ludwigsburger Basketball-Mannschaft am Montagmorgen zu ihrer Reise ins Ungewisse gestartet war, hatte Trainer Mikko Riipinen sie aufgefordert: „Packt eure Taschen für fünf Tage, wir kommen am Freitag aus Vechta oder Trier zurück.“ Der angepeilte Reiseplan fand aber bereits am Dienstagabend ein jähes Ende, mit der 71:91-Niederlage im Play-in-Spiel in Rostock war die Saison für die Ludwigsburger Mannschaft ultimativ zu Ende. Und zwar im Endklassement als Zehnter. Damit hat sie das vor der Saison ausgegebene Minimalziel – besser abzuschneiden als im Vorjahr (mit Platz elf) – zwar erreicht, mehr aber auch nicht. „Am Ende ist die Partie in Rostock sehr unkonstant von uns gewesen, so wie das auch leider zu Großteilen in dieser Saison war“, sagte Riipinen.