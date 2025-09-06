Die deutschen Basketballer leisten sich bei dieser EM erstmals ein richtig schwaches Spiel – gegen den krassen Außenseiter Portugal reicht es für den Weltmeister trotzdem zum Sieg.

red/dpa 06.09.2025 - 16:10 Uhr

Die deutschen Basketballer haben mit deutlich mehr Mühe als erwartet das Viertelfinale bei der EM erreicht. Beim 85:58 (31:32) gegen den klaren Außenseiter Portugal leistete sich der Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder in Riga sportlich eine verheerende erste Halbzeit. Erst im vierten Viertel steigerte sich der Mitfavorit deutlich und sicherte so den Einzug in die Runde der letzten acht.