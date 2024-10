Zwei Tage nach dem glanzvollen Bundesliga-Auftritt in Bonn haben Ludwigsburgs Basketballer international ihr blaues Wunder erlebt – trotz 19 Punkten Führung.

Joachim Klumpp 30.10.2024 - 23:01 Uhr

Die schottischen Gastgeber im Basketball Europe Cup hatten das Spiel am Mittwochabend gegen die MHP Riesen unter das Motto „Fright Night“ gestellt, Nacht zum Fürchten also. Was für eine Vorahnung, denn Angst- und Schrecken verbreitete die Mannschaft der Caledonian Gladiators dann vor Halloween gegen die Ludwigsburger tatsächlich, als sie nach einem 19-Punkte-Rückstand (!) das letzte Viertel 25:11 gewannen – und damit das Spiel noch mit 73:71 (29:40). Eine desaströse Leistung der Ludwigsburger, und das nach dem glanzvollen Auftritt gerade einmal zwei Tage zuvor in Bonn.