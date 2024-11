Ludwigsburgs Basketballer haben ihre Partie gegen Trepca aus dem Kosovo klar gewonnen – aber das Weiterkommen noch nicht sicher. Sorgen um Jarred Ogungbemi-Jackson.

Joachim Klumpp 05.11.2024 - 22:02 Uhr

Da sage noch jemand, der Fiba Europe Cup interessiere niemanden. Immerhin 2718 Zuschauer kamen am Dienstagabend in die MHP-Arena, wobei die gut 500 Anhänger des Gastes von BC Trepca ihren Anteil an einer stimmungsvollen Kulisse hatten – aber am Ende nichts zu feiern. 87:54 (40:24) gewannen die Ludwigsburger Basketballer. Und auch wenn der Gegner international zweitklassig ist, muss man den erst einmal bei knapp über 50 Punkten halten, zumal das Team aus dem Kosovo vor einer Woche gegen die starken Franzosen von Dijon noch 84 Punkte erzielt hatte. „Es war der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt“, sagte der Riesen-Vorsitzende Alexander Reil, wobei man bedenken muss, dass es für den Bundesligisten das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen war.