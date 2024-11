Ludwigsburgs Basketballer haben die erste Runde im Europe Cup überstanden – in der zweiten kommt es zu einem Kuriosum.

Am Ende hatten die MHP Riesen Ludwigsburg keine Lust auf Rechenspielchen, sondern machten Nägel mit Köpfen. Durch das 93:81 (52:41) im letzten Gruppenspiel bei JDA Dijon schaffte der Basketball-Bundesligist den Sprung in die zweite Gruppenphase des Fiba Europe Cups als Gruppensieger und musste nicht mehr darauf hoffen, als einer der sechs besten Zweiten weiterzukommen.

Es war am Mittwochabend vor 1867 Zuschauern ein Start-Ziel-Sieg, bei dem Dijon zu keinem Zeitpunkt in Führung lag. Lediglich beim 52:51 (23.) sah es kurz so aus, als ob die Ludwigsburger ins Wanken kommen könnten. Doch es spricht für die Entwicklung der Mannschaft, dass sie die Ruhe bewahrte, obwohl weiter drei Stammspieler fehlen. Weshalb Trainer John Patrick sagte: „Ich bin sehr stolz, dass wir unter diesen schwierigen Vorzeichen hier gewonnen haben.“

Dafür feierte der zuletzt verpflichtete Deane Williams sein Debüt – und das nicht schlecht mit zehn Punkten und vier Rebounds. „Er hat sich schon sehr gut eingebracht“, sagte Patrick, „aber natürlich hatten wir einen alles dominierenden Spieler“. Defensivspezialist Justin Simon, der dieses Mal auch offensiv glänzte – und wie: 33 Punkte, zehn Rebounds können sich sehen lassen. Und weil’s so schön war, kommen die Riesen wieder. Denn die Ludwigsburger treffen nun auf Spirou Charleroi (Belgien) sowie die Gruppenzweiten Anwil Wloclawek (Polen) – und eben Dijon.

Weiter geht der Wettbewerb am 4. Dezember mit dem ersten Spiel der zweiten Gruppenphase. Zuvor stehen in der Liga aber noch die Aufgaben gegen Würzburg (Sonntag, 18 Uhr) sowie am 1. Dezember bei Alba Berlin auf dem Programm.