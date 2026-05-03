Ludwigsburgs Basketballer verlieren in der Bundesliga gegen Abstiegskandidat Löwen Braunschweig mit 97:98. Ihre Chancen auf die Play-offs sind somit wieder gesunken.

Joachim Klumpp 03.05.2026 - 12:17 Uhr

Ludwigsburgs Basketballer hatten am Samstagabend ein Herz für die Löwen Braunschweig (mit NBA-Star Dennis Schröder als Gesellschafter). Diese wären bei einer Niederlage aus der Bundesliga abgestiegen – und danach sah es 47 Sekunden vor Schluss bei einem Fünf-Punkte-Rückstand auch aus. Doch dann brachten die MHP Riesen das Spiel wieder einmal nicht konsequent zu Ende, mussten beim 88:88 in die Verlängerung und unterlagen schließlich knapp mit 97:98. „Ich bin enttäuscht von der Mannschaft und davon, wie wir uns in diesem Spiel engagiert haben“, sagte Riesen-Coach Mikko Riipinen. „Basketball ist komplex, aber den Einsatz kann man kontrollieren, und der war nicht gut genug.“