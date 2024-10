Ludwigsburgs Basketballer haben gegen die Caledonia Gladiators klar gewonnen – aber es gibt noch viel zu tun. Vor allem in der Offensive.

Joachim Klumpp 08.10.2024 - 21:47 Uhr

Die Premiere im Fiba Europe Cup ist gelungen – zumindest vom Ergebnis her. Im ersten Spiel der MHP Riesen in diesem europäischen Wettbewerb gewannen die Ludwigsburger am Dienstagabend gegen die Caledonia Gladiators 86:62 (36:26), wobei nicht alles Gold war, was glänze. Wie schon in der Liga konnten die Riesen auch gegen einen (bei allem Respekt für die Schotten) zweitklassigen Gegner ihre Wurf-Schwächen in der Offensive nicht kaschieren. Weder beim Freiwurf (62 Prozent-Quote) noch bei den Distanzwürfen (18 Prozent nach dem dritten Viertel) war das Resultat befriedigend. Bester Werfer vor 1624 Zuschauern war dank einem starken letzten Viertel noch Joel Scott mit 17 Punkten.