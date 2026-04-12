Nur Elijah Hughes liefert

Doch von denen hielt nur Elijah Hughes sein Team zumindest bis zur Halbzeit (40:48) im Spiel, als er 18 seiner am Ende 20 Punkte erzielte. Der Rest der Ausländer enttäuschte sonst auf ganzer Linie – auch ihren eigenen Trainer: „Ich bin enttäuscht, wie die Gruppe agiert hat, als es darum ging, wirklich zusammenzustehen“, sagte Riesen-Coach Mikko Riipinen. „Es fehlten Disziplin und Konstanz.“ In dieser Verfassung jedenfalls gerät das Minimalziel (Platz zehn und damit die Play-ins) ernsthaft in Gefahr. Zumal es bereits am Dienstag mit dem Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München noch ein Stück schwieriger werden dürfte. Was da jetzt Hoffnung macht? „Wir haben dort nichts zu verlieren“, sagt Riipinen.