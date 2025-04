Ehre wem Ehre gebührt: Die wurde am Freitagabend dem langjährigen Ludwigsburger Basketball-Chef Reil zuteil – aus berufenem Munde.

Joachim Klumpp 12.04.2025 - 10:03 Uhr

In der Sportnation Deutschland kommt an König Fußball so schnell keiner vorbei. Das musste (oder durfte?) auch Alexander Reil erfahren, der am Freitagabend sein offizielles 25-Jahr-Jubiläum feierte – als Chef des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg. Dort wo sonst die Mannschaft auf dem Parkett auf Korbjagd geht, gaben sich mehr als hundert illustere Gäste ein Stelldichein, wobei die Fußball-Fraktion eben nicht fehlen durfte. „Wir zollen heute dem Menschen Tribut, der den gesamten Verein auf Erfolgskurs gebracht hat“, sagte in seinem Grußwort Dietmar Allgaier, gewissermaßen sein Amtskollege beim VfB Stuttgart, in seiner Funktion als Beirats-Mitglied bei den MHP Riesen: „Und das ist kein Zufall.“ Sondern das Ergebnis von harter, kontinuierlicher Arbeit – im Team, wohlgemerkt.