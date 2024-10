Die Saison im Basketball ist noch jung – aber der Tanz auf drei Hochzeiten für die MHP Riesen Ludwigsburg schon beendet. Am Sonntag zog das Team von John Patrick im BBL-Pokal durch ein 77:85 (43:39) gegen den Mitteldeutschen BC im Achtelfinale den Kürzeren. „Wir waren mit zunehmender Spielzeit zu passiv“, sagte Patrick, der es mit den Riesen weiter nicht schafft, in ein Top-Four-Turnier einzuziehen.

Schon die Vorzeichen waren nicht optimal. AJ Pacher (Leistenprobleme) fehlte ebenso wie Kevin Cross, auf den der Trainer aber freiwillig verzichtete, womit klar ist, dass die Aktien des 24-Jährigen bei den Riesen drastisch gesunken sind. Wie auch die des Vereins. Denn der Einzug in die Runde der letzten Acht hätte den Ludwigsburgern auf jeden Fall 50 000 Euro Prämie (abzüglich eines Reisekosten-Zuschusses für den Gegner) in die Kasse gebracht.

Dabei schien die Mannschaft vor 2971 Zuschauern zunächst auf einem guten Weg, erwischte den deutliche besseren Start und führte nach zwölf Minuten mit 18 Punkten (33:13). Doch dann stellte Trainer Janis Gailitis beim MBC in der Defensive um, und die Riesen taten sich fortan schwer. Sie trafen zwar ordentlich von außen (40 Prozent), aber am Korb bleiben große Defizite, auch wenn die Ludwigsburger mit Joel Scott (23) den besten Werfer stellten. „Wir haben zu viele 50-zu-50-Bälle verloren“, sagte Hunter Maldonado – und damit auch das Spiel. Das nochmals verdeutlichte, dass viel Arbeit wartet. Zunächst am Mittwoch im Fiba Europe Cup in Trepca im Kosovo, wo die Riesen zudem ein Hexenkessel erwartet.