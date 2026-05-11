Basketball Oberliga-Relegation Aus der Traum: Bittere Tränen beim TSV Malmsheim
Die Malmsheimer Basketballer verlieren auch das Relegations-Rückspiel zur Oberliga gegen die Reutlingen Eagles 2 – das versetzt das gesamte Team in Schmerz.
Die Malmsheimer Basketballer verlieren auch das Relegations-Rückspiel zur Oberliga gegen die Reutlingen Eagles 2 – das versetzt das gesamte Team in Schmerz.
Als auswärtiger Reporter kann man in Reutlingen gefragt werden, wo Malmsheim eigentlich liegt. Nach dem Rückspiel der Oberliga-Relegation ließe sich die Frage wie folgt beantworten: am Boden.