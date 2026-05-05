Basketball Oberliga Relegation TSV Malmsheim: Jetzt geht es um alles
Die 62:67-Niederlage gegen die Reutlingen Ravens II tut weh, aber noch ist die Relegation nicht entschieden. Am Sonntag geht es im Rückspiel um alles oder nichts.
Die 62:67-Niederlage gegen die Reutlingen Ravens II tut weh, aber noch ist die Relegation nicht entschieden. Am Sonntag geht es im Rückspiel um alles oder nichts.
Der TSV Malmsheim verliert das Relegationshinspiel um die Basketball-Oberliga mit 62:67 gegen die Reutlingen Ravens II. Vor einer kochenden Heimkulisse starteten der Landesliga-Zweite stark in die Partie und gewann das erste Viertel mit 16:15, jeder Punkt wurde frenetisch bejubelt. Ab dem zweiten Viertel verlor der TSV aber mehr und mehr den Zugriff auf den jungen Gast und ging mit einem 33:40 in die Pause.