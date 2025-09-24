Ludwigsburgs Basketballer stehen im Pokal-Achtelfinale gegen Heidelberg. Beim Sieg bei den Skyliners Frankfurt hat es die Mannschaft spannend gemacht.

Joachim Klumpp 24.09.2025 - 21:24 Uhr

Die Pokal-Hoffnung lebt weiter bei den Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg. Auch wenn die es am Mittwochabend in der ersten Runde spannend gemacht haben – und sich im Bundesliga-Duell bei den Syliners Frankfurt erst in der Verlängerung mit 101:96 durchgesetzt haben, nachdem es nach der regulären Spielzeit 83:83 stand. Mann des Spiels war dabei ohne Zweifel Ludwigsburgs Spielmacher Stefan Smith mit seinen 35 Punkten, der vor allem in der Verlängerung Verantwortung übernahm und sagte. „Ich habe Vertrauen in meinem Wurf. Den Rest bekomme ich von meinen Mitspielern und dem Trainer.“ Der heißt seit dieser Saison Mikko Riipinen, der sagte: „Es war nicht immer schön anzuschauen, aber das erste Spiel ist immer schwierig. Wichtig war der Sieg und unsere mentale Stärke. Und wir wissen auch, woran wir noch arbeiten müssen.“