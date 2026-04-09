Wer die spielerische Qualität in den beiden Staffeln der dritthöchsten Spielklasse Pro B vergleichen möchte, dem genügt ein Blick auf die Aufstiegsrunde 2025. Im Achtelfinale konnte sich im vergangenen Jahr aus der Südstaffel lediglich das Team der BIS Baskets Speyer gegen einen Konkurrenten aus dem Norden durchsetzen. Anschließend war es aber gegen den späteren Meister Bayer Giants Leverkusen chancenlos. In dieser Saison soll der Süden eine bessere Rolle spielen, und daran möchte der Trainer Kristiyan Borisov mitwirken. Die Basketballer des SV Fellbach haben es heuer erneut in die Saisonverlängerung geschafft und starten hier am Samstag (18 Uhr, Gäuäckerhalle I) gegen das Team der Hertener Löwen.

Borisov bleibt dem SVF zwei weiter Jahre erhalten Es ist der Auftakt eines Vergleichs, bei dem eine Mannschaft mit zwei Siegen in die nächste Runde einziehen wird. Die zweite Begegnung findet am Freitag, 20 Uhr, in der Rosa-Parks-Halle in Herten statt. Sollte es dann noch keinen Sieger geben, hätte der SVF-Verbund am darauf folgenden Sonntag, 16 Uhr, Heimrecht. „Wir müssen gleich zu Beginn den Ton setzen in der Offensive“, sagt Kristiyan Borisov, der jüngst seinen Verbleib beim SV Fellbach um zwei weitere Jahre zugesagt hat.

Die Gäste hat den nur den Ligaverbleib als Ziel

Die Basketballer der Hertener Löwen wissen, wie man die erste Runde übersteht. In der Saison 2011/2012 sind sie gar ins Halbfinale eingezogen. Zuletzt allerdings waren sie neun Jahre lang in der Ersten Regionalliga West aktiv, haben dort im vergangenen Jahr die Rückkehr in die Pro-B-Liga gefeiert. Ihr Trainer Robin Singh, 41 und seit Dezember 2022 im Amt, war mit dem Ziel Ligaverbleib in die Saison gestartet und findet sich jetzt mit seinem erfahrenen Team in der Aufstiegsrunde wieder: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus für uns.“

Die Gäste reisen wohl erst am Spieltag an

Er sieht Parallelen zwischen den beiden Mannschaften. „Die Fellbacher haben auch Spieler mit klar definierten Rollen in einem guten taktischen Gerüst. Sie sind auch nicht abhängig von einzelnen Spielern“, sagt Robin Singh, der mit seiner Mannschaft voraussichtlich erst am Spieltag nach Fellbach fahren wird. Das Team der Hertener Löwen hat speziell mit einer guten Defensive den sechsten Tabellenplatz im Norden erreicht.

Wohl mit Mark Golder und Jeremy Kolev

Die Verteidigungsarbeit ist auch eine Stärke der SVF-Basketballer um Tyseem Lyles, die am Samstag weiterhin auf Mikey De Sousa verzichten müssen. Der Einsatz von Brian Butler ist fraglich. Doch Mark Golder und Jeremy Kolev dürften bereit sein für die Aufstiegsrunde. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern möchten sie dazu beitragen, die Bilanz der Südstaffel aufzuhübschen – und selbst erstmals ins Viertelfinale einziehen.