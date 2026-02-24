Basketball Regionalliga: TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück

Nach der Niederlage gegen Tübingen und dem denkbar knappen Misserfolg in Möhringen haben die Basketballerinnen des TSV Malmsheim zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Tabellenvorletzten BSG Basket Ludwigsburg tüteten die Gäste einen 81:65-Sieg ein.

Mit einem zehn Spielerinnen um Malmsheims beste Punktesammlerin Nadine Sasse (21 Punkte), die trotz Ellbogenproblemen in den vergangenen Wochen zum Einsatz kam, trat der TSV zur kurzen Auswärtsreise an. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel fanden die Malmsheimer Frauen besser ins Spiel, legten im folgenden Durchgang an defensiver Intensität zu und schlugen die BSG Baskets deutlich mit 20:7. „Es war ärgerlich, dass wir nicht daran anknüpfen konnten“, sagte Trainerin Lisa Bonds und verwies auf das mit 13:21 verlorene dritte Viertel. Nach der Halbzeitpause, meinte Bonds, brauche die Mannschaft oft ihre Zeit, um wieder in das Spiel zu finden. Woran das liegt, konnte die Trainerin nicht benennen.

Trainerin Lisa Bonds haderte mit dem dritten Viertel des Spiels. Foto: Andreas Gorr

Ein verlorenes drittes Viertel nach einem gewonnenen zweiten – das passierte den TSV-Frauen zum dritten Mal in der aktuellen Saison, unter anderem in der Vorwoche gegen Möhringen. Jedoch gelang es ihnen nun erstmalig, nach einem verloren Durchgang drei noch den Sieg einzufahren. Das lag auch daran, dass Malmsheim in den letzten zehn Minuten mit 25:17 alles klar machte. Lisa Bonds, die mit einer Auszeit beim Stand von 72:63 die Aufholjagd der Gäste stoppte, sagte nach der Partie: „Es war wichtig, gegen den Vorletzten zu gewinnen, damit wir nicht weiter nach unten rutschen. Jeder hat gespielt, es war eine Team-Leistung. Fast alle haben getroffen, die Punkte waren schön verteilt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir gewinnen konnten.“

Mit dem Sieg im Rücken reisen die Malmsheimer Frauen am kommenden Wochenende zum Tabellenführer USC Heidelberg 2.