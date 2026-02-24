Basketball Regionalliga TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück
Zuletzt verloren die Basketballerinnen zwei Spiele, jetzt gelang wieder ein Erfolg und nebenbei eine Saisonpremiere.
Nach der Niederlage gegen Tübingen und dem denkbar knappen Misserfolg in Möhringen haben die Basketballerinnen des TSV Malmsheim zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Tabellenvorletzten BSG Basket Ludwigsburg tüteten die Gäste einen 81:65-Sieg ein.