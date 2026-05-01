Basketball Relegation Oberliga Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer
Der Landesliga-Vizemeister trifft in der Relegation auf die Reutlingen Ravens 2 – nicht nur für Coach Manuel Martinez das größte Spiel der bisherigen Karriere.
Der Landesliga-Vizemeister trifft in der Relegation auf die Reutlingen Ravens 2 – nicht nur für Coach Manuel Martinez das größte Spiel der bisherigen Karriere.
Manuel Martinez schläft aktuell nicht unruhig, auch wenn der Basketballtrainer mit seinem TSV Malmsheim vor einer bedeutsamen Aufgabe steht. Am Samstag (19 Uhr) empfängt das Team die TSG Reutlingen Ravens II zum Hinspiel der Relegation zur Oberliga Württemberg. Das Rückspiel findet am 10. Mai in Reutlingen statt.