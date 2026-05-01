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  6. Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer

Basketball Relegation Oberliga Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer

Basketball Relegation Oberliga: Die Oberliga reizt die Malmsheimer Basketballer
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Manuel Martinez (Mi.) und sein Team stehen vor dem nächsten Meilenstein. Foto: Pressefoto Baumann

Der Landesliga-Vizemeister trifft in der Relegation auf die Reutlingen Ravens 2 – nicht nur für Coach Manuel Martinez das größte Spiel der bisherigen Karriere.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Manuel Martinez schläft aktuell nicht unruhig, auch wenn der Basketballtrainer mit seinem TSV Malmsheim vor einer bedeutsamen Aufgabe steht. Am Samstag (19 Uhr) empfängt das Team die TSG Reutlingen Ravens II zum Hinspiel der Relegation zur Oberliga Württemberg. Das Rückspiel findet am 10. Mai in Reutlingen statt.

 

„Definitiv für alle das mit Abstand wichtigste Spiel bisher“, meint Martinez, für die meisten im Team seien die Duelle ein Karriere-Highlight, findet der Trainer. „Davon hängt jetzt so viel ab“, betont er – der Aufstieg wäre ein Novum für den TSV Malmsheim, der noch nie in der Oberliga startete. Martinez zeichnet auf, was ein Erfolg bedeuten würde: „Das gibt uns mehr Visibilität, Wachstumschancen und die Möglichkeit, mehr Talente anzuziehen. Das ist ein gesunder Wachstumsschritt für uns als Verein.“

Steile Entwicklungskurve unter Trainer Manuel Martinez

Unter Martinez, der 2022 in Malmsheim anheuerte, blühte der TSV auf. Bereits im ersten Jahr stieg der damalige Kreisligist in die Bezirksliga auf, es folgte der Durchmarsch in die Landesliga, wo der TSV die Vorjahressaison als Vierter beendete und nun als Vizemeister in der Relegation um den nächsten Schritt kämpft.

Trainer Manuel Martinez hat beim TSV Malmsheim einen Aufschwung gebracht. Foto: Andreas Gorr

Jetzt steht zwischen den Malmsheimer Basketballern und der Oberliga nur noch die zweite Mannschaft des Regionalliga-Meisters aus Reutlingen, der durch den Titelgewinn in die dritte Liga aufsteigt. Entsprechend hoch sei es im Interesse der Ravens, auch die zweite Mannschaft eine Liga höher zu befördern, meint Martinez. Gut für den TSV Malmsheim: Verstärkung von Stammspielern aus der Regionalliga darf der Gegner nicht erhalten, die Reutlinger Zweitvertretung muss mit ihrem Liga-Kader antreten.

Gegner mit Rückenwind – Malmsheim will gute Ausgangslage schaffen

Martinez erwartet eine Mannschaft mit starken jungen Spielern, er kennt die Leistungsträger sehr gut. Einige der Akteure waren Teil der ersten Mannschaft und könnten die Meister-Euphorie mit in die Relegation nehmen. „Wir müssen ruhig bleiben, in unser Spiel kommen und es dem Gegner aufzwingen“, gibt Martinez die Marschroute vor. Das gegnerische Heimrecht im Rückspiel kann ein kleiner Nachteil werden, aber der TSV will an diesem langen Wochenende die Riedwiesensporthalle füllen und vor heimischer Kulisse die bestmögliche Ausgangslage für den Aufstieg schaffen.

Die Liga-Duelle mit dem SV Leonberg/Eltingen (li. Davide Rainis, re. Jochen Mikait) würde es für den TSV Malmsheim (Mi. Hans Baumann) im Aufstiegsfall nicht mehr geben. Foto: Andreas Gorr

Für die Mannschaft, aber auch Manuel Martinez, der bisher noch nie in der Oberliga arbeitete, wäre der Schritt eine Etage höher eine Bestätigung der eigenen Arbeit. „Die Landesliga war von Anfang an das Ziel. Keiner hätte erwartet, dass wir es so schnell schaffen. Jetzt diesen Schritt zu gehen wäre die absolute Bestätigung, weil wir viel Arbeit reingesteckt haben.“ Mit Verweis auf den Lokalrivalen SV Leonberg/Eltingen, der bereits seit sieben Jahren in der Landesliga spielt, betont Martinez, wie schwierig es sein kann, aufzusteigen. Seine Mannschaft, die im Kern seit vier Jahren besteht und im Sommer trotz einiger höherklassiger Angebote zusammenblieb, ist von sich und ihren Chancen überzeugt. Martinez meint: „Da halte ich es mit meinem Team.“

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