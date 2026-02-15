Basketball: SV Fellbach Wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken
Der SV Fellbach bietet mit Unterstützung des TV Oeffingen und des TSV Schmiden Basketball für Mädchen von fünf bis elf Jahren an. Das Interesse ist groß.
Es ist lange her. Am 22. März 2014 hat letztmalig ein Frauen-Basketball-Team des SV Fellbach ein Ligaspiel bestritten. Der Gegner in der Zweiten Bundesliga hieß damals TSV Viernheim. Für die SVF-Korbjägerinnen um die Trainerin Iuliana Miulescu hatte das Spiel indes keine Bedeutung mehr. Der Abstieg in die Regionalliga war längst beschlossene Sache. Dass der damalige Abteilungsleiter Giuseppe Costanzo fast genau vier Monate später das Team mangels Spielerinnen vom Spielbetrieb würde zurückziehen müssen, hatte damals noch keiner geahnt. Der Rückzug war gleichbedeutend mit dem Aus des Frauenbasketballs in Fellbach, nachdem der zweite Verbund schon vier Jahre zuvor aufgelöst worden war und es in der Jugend keinen Unterbau gegeben hatte. Seither war Basketball beim SVF Männersport.