Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg ist auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden und verpflichtet Toms Skuja. Debüt schon am Sonntag?
01.11.2025 - 11:14 Uhr
Obwohl die MHP Riesen Ludwigsburg zuletzt beim Bundesliga-Heimsieg gegen Ulm vollzählig antreten konnten, legt der Verein nun personell nochmals nach. Vor dem Topspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer Mitteldeutscher BC hat der Verein nach Informationen unserer Zeitung auf der Spielmacherposition den lettischen Nationalspieler Toms Skuja verpflichtet.