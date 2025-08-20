Lange verfolgte Konzernchef Oliver Blume eine ehrgeizige E-Strategie. Nun sollen die meisten Beschäftigten der Batterietochter gekündigt werden. Die Gewerkschaft kündigt Widerstand an.
20.08.2025 - 17:39 Uhr
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche will offenbar einen Großteil der Beschäftigten der Batterietochter Cellforce entlassen und damit auf die anhaltende Absatzschwäche seiner vollelektrischen Modelle reagieren. Von den 286 Beschäftigten der Tochter in Kirchentellinsfurt, die für Porsche Hochleistungsbatteriezellen für E-Autos produzieren sollte, will das Unternehmen rund 200 kündigen. Entsprechende Informationen des „Spiegel“ stimmen mit Informationen unserer Zeitung überein.