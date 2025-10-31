An drei Tagen wird die Neckarwehrbrücke in Hessigheim gesperrt. Das ist ein Vorgeschmack auf die große Sanierung, die im kommenden Jahr folgen könnte.
31.10.2025 - 12:46 Uhr
Aufgrund einer Brückenprüfung und zur Reinigung der Widerlager wird die Neckarwehrbrücke von Dienstag, 4. November 2025, bis Donnerstag, 6. November 2025, jeweils zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr komplett gesperrt. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Brücke ausgeführt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.