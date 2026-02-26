Bauarbeiten in der Wilhelma Besucher beklagen fehlenden Zugang vom Rosensteinpark
Seit Herbst vergangenen Jahres ist der Zugang vom Rosensteinpark zur Wilhelma geschlossen. Der Grund: Dort wird die Elefantenwelt gebaut. Besucher üben Kritik.
Nach den Sommerferien 2025 sind die Vorbereitungen für den Bau der neuen Elefantenanlage in der Wilhelma gestartet. Der Zugang zum Rosensteinpark wurde geschlossen und die ersten Gebäude des alten Schaubauernhofs und des Restaurants in der Folge im Stuttgarter Zoo abgerissen. Mittlerweile wird die neue Elefantenwelt gebaut.