Bauarbeiten in der Wilhelma: Besucher beklagen fehlenden Zugang vom Rosensteinpark

Nach den Sommerferien 2025 sind die Vorbereitungen für den Bau der neuen Elefantenanlage in der Wilhelma gestartet. Der Zugang zum Rosensteinpark wurde geschlossen und die ersten Gebäude des alten Schaubauernhofs und des Restaurants in der Folge im Stuttgarter Zoo abgerissen. Mittlerweile wird die neue Elefantenwelt gebaut.

Der Projektleiter des zuständigen Architekturbüros herrmann+bosch-Architekten, Julian Karl erklärt, wie es künftig nach Ende der Bauarbeiten für die Dickhäuter aussehen wird: „Der obere Wilhelma-Eingang wird von der Rosensteinpark-Seite auf die Pragstraßen-Seite umverlegt, um eine bessere Erreichbarkeit mit dem ÖPNV zu schaffen. Den Rosensteinpark-Eingang wird es nicht mehr geben.“

Oberer Eingang mit Zugang zum Park war beliebt

Indes gibt es Wilhelma-Besucher, die den Zugang zum Rosensteinpark gerne über all die Jahre genutzt haben. Eine Cannstatter Großmutter etwa bedauert es, dass sie nun nicht mehr über den oberen Eingang in den Zoo gelangt. Sie kommt sehr oft mit ihren Enkelkindern und ihrer Freundin zu Besuch, berichtet die Dauerkartenbesitzerin. „Seither haben wir immer den oberen Ein- und Ausgang benutzt.“

Diesen Zugang in den Rosensteinpark gibt es in der Wilhelma nicht mehr. Foto: Iris Frey

Doch seit der Baustelle für die Elefantenwelt bestehe diese Möglichkeit nicht mehr. Somit sei die wichtige Anbindung zum Rosensteinpark und zum Spielplatz am Löwentor nicht mehr gegeben. Sie sieht es als Nachteil, etwa für Familien mit kleinen Kindern. Denn für die sei es sehr anstrengend und mühsam, hoch und wieder runterzulaufen, sagt die Frau. Auch seien zuvor ihrer Ansicht nach durch den zweiten Zugang die Besucherströme besser verteilt gewesen.

Keine Verlegung zur Serval-Anlage

Sie macht sich auch Sorgen, dass es im oberen Bereich keinen Fluchtausgang für die Besucher gibt und hatte sich deshalb an die Wilhelma gewandt. Da ja die Baustelle über Jahre gehe, fragt sie nach der Planung zu dieser erheblichen Einschränkung. Ihr Vorschlag: „Meiner Meinung nach besteht die Möglichkeit, ohne großen Aufwand einen Ein- und Ausgang in der Nähe der Serval-Anlage übergangsweise zu errichten.“

Der zweite Haupteingang zum Zoo ist hier in der Pragstraße geplant. Foto: Iris Frey

Von der Wilhelma erhielt sie die Antwort, dass der Eingang zum Rosensteinpark leider gesperrt bleiben müsse, weil dort die Elefantenwelt gebaut werde. Aus baulichen und sicherheitstechnischen Gründen sei es auch nicht möglich, das Drehkreuz an eine andere Stelle zu versetzen oder dort kurzfristig einen neuen Ausgang einzurichten. Bei Bedarf sei an Wochenenden und Feiertagen auch der Eingang an der Pragstraße geöffnet. Die Wilhelma verfüge über einen Notfallplan, der die gegebene Infrastruktur einbeziehe und im Notfall greife. Somit bleibt es bei dem zweiten neuen Haupteingang im Norden des Zoos auf der anderen Seite des Rosensteinparks in der Pragstraße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinpark.