Aufgrund von Bauarbeiten am Herdweg muss die Buslinie 43 umgeleitet werden – teilweise mehr als ein Jahr. Lange Umwege für die Fahrgäste sind die Folge, offenbar zu lang.
17.10.2025 - 16:02 Uhr
Es ist eine der zentralen Hauptachsen im öffentlichen Nahverkehr in der Stuttgarter Innenstadt: Doch die Buslinie 43, die zwischen dem Pragsattel und dem Feuersee im Einsatz ist, muss wegen umfangreicher Tiefbauarbeiten am Herdweg im Stuttgarter Norden in beide Richtungen umgeleitet werden – zum Teil mehr als ein Jahr lang. Das ist mit großen Einschränkungen für die Fahrgäste verbunden – offenbar zu großen. Daher hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nun kurz nach Beginn der Umleitungen nachgebessert.