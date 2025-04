Der alte Imbiss-Pavillon musste vor knapp vier Jahren aufgrund eines Sturmschadens abgerissen werden. Das Ersatzbau steht noch immer nicht. Der neue Bolzplatz wird indes wohl früher fertig.

Sebastian Steegmüller 24.04.2025 - 11:39 Uhr

Es ist Frühling im Schlossgarten. Entenküken tummeln sich um die Seen an der Haltestelle Mineralbäder, die Bäume blühen und an schönen Tagen ist die Parkanlage im Stuttgarter Osten voller Menschen, die in das beliebte Naherholungsziel strömen. Gleich an zwei Stellen sind derzeit zudem Bagger im Einsatz. Zwischen dem Spielhaus und dem großen Spielplatz entsteht seit rund drei Wochen ein neues Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag. Rund 200 000 Euro wird die Modernisierung des alten Bolzplatzes kosten, künftig soll dort Fußball und Basketball gespielt werden. Die Fertigstellung ist nach Angaben des baden-württembergischen Finanzministeriums für Sommer 2025 geplant. Zum einen sei der Termin abhängig von der Witterung, zum anderen von den Lieferzeiten der Tore und des Ballfangzauns.