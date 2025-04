80 Jahre Kriegsende Bekam George Orwell im Stuttgart von 1945 die Idee für „1984“?

Als George Orwell am 22. April 1945 mit den US-Truppen in Stuttgart einmarschierte, war er noch nicht der berühmte Autor, sondern Kriegsreporter. Sein Aufenthalt geriet in Vergessenheit. Bis Geoff Rodoreda die Spuren von Orwell suchte und fand.